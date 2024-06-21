Вызванный в МИД Южной Кореи российский посол заявил о неприемлемости шантажа и угроз

Посол РФ в Сеуле Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы

Россия против угроз и шантажа, которые Южная Корея предпринимает в отношении страны после подписания дороговат с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил посол Георгий Зиновьев, сообщили «Известия» .

Дипломата вызвали в МИД Южной Кореи. Зиновьев отметил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других государств.

«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», — уточнили в посольстве.

Посол заметил, что договор РФ и Северной Кореи соответствует принципам и нормам международного права. Соглашение способствует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. Россия готова дальше работать в этом направлении на основе принципа неделимой безопасности.

Как сообщило агентство Yonhap, Зиновьева вызвали в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест после подписания договора между Россией и КНДР. Глава МИД Чо Тхэ Ель говорил, что любые действия по усилению военного потенциала Северной Кореи считаются нарушением многочисленных резолюций СБ ООН.