Визит Путина в КНДР назвали прямым сигналом США

Россия показала США, что стремительно укрепляет связи с партнерами. Именно об этом свидетельствует визит президента страны Владимира Путина в КНДР, сообщило издание Advance .

«Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США», — подчеркнули журналисты.

В статье указали, что Россия выстраивает отношения с государствами с близкими общими взглядами — и прежде всего на сами Соединенные Штаты. Влияние страны во многих регионах усилилось, а американцы, наоборот, теряют свою силу. В итоге вышедшие из-под влияние США государства «переходят на другую сторону».

«Процесс может ускориться, поскольку страны, которые открыто делают ставку на союз и сотрудничество с Россией, знают, что за Россией стоит и Китай», — заявили в материале.

Вместе эти страны, предупредили журналисты, представляют собой ощутимую силу, способную стать альтернативой на мировой арене.

Президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров с Ким Чен Ыном он заключил с Северной Кореей Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также другие соглашения.