МИД России ответил на заявления Баку о посольстве Азербайджана в Киеве

МИД России прокомментировал заявления Баку о якобы российских ракетных ударах по посольству Азербайджана в Киеве. В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне ранее давали необходимые разъяснения.

«С недоумением восприняли высказывания официального Баку о якобы „преднамеренных“ российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве», — отметили в МИД.

Российская сторона также уточнила, что ущерб, по всей вероятности, возник из-за некорректной работы украинских средств противовоздушной обороны. Предположительно, падения зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В МИД подчеркнули, что российские войска наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве. При планировании ударов учитывают места расположения иностранных диппредставительств и принимают меры, чтобы исключить ущерб гражданскому населению.

«Заявления о якобы имевшем место „целенаправленном характере ракетных ударов“ по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», — добавили в ведомстве.

Ранее Азербайджан передал Украине новую партию электрооборудования собственного производства в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, в рядах украинских ВВС заметили истребитель МиГ-29 в характерном азербайджанском камуфляже.