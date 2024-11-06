Трамп заявил о планах положить конец всем войнам

Трамп: больше никаких войн, я не собираюсь развязывать войны

Фаворит президентской гонки в США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде заявил о намерении положить конец всем войнам, а не развязывать их.

«Мы не знали никаких войн на протяжении четырех лет. Кроме поражения, которое мы вместе нанесли ИГИЛ*. Мы разбили их в рекордные сроки, но никаких войн никогда не вели. Я намерен остановить войны, а не развязывать их», — сказал Трамп на выступлении в имении Мар-а-Лаго.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Официально результаты пока что не оглашали, однако Трамп уже собрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Позднее политик объявил себя победителем президентской гонки.

Владелец социальной сети X Илон Маск заявлял, что граждане США дали Дональду Трампу мандат на перемены. Он пообещал фантастическое будущее при новом главе государства.