«Кристально четкий мандат на перемены». Маск — о победе Трампа на президентских выборах

Маск: американцы дали Трампу мандат на перемены

Фото: Pxhere

Американцы дали кандидату в президенты США Дональду Трампу мандат на перемены. Такое заявление сделал бизнесмен Илон Маск, опубликовав пост в социальной сети X (бывший Twitter).

«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — написал он.

Маск добавил, что «будущее будет фантастическим». Пока обработка бюллетеней продолжается. Но разные политики и известные деятели поздравляют Трампа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республиканец идет к «прекрасной победе» на выборах.

Американский политический деятель Роберт Кеннеди — младший уже поздравил Трампа, назвав его победу исторической.

Агентство Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона сообщило, что республиканец стал избранным президентом Соединенных Штатов.

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