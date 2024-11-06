«Кристально четкий мандат на перемены». Маск — о победе Трампа на президентских выборах
Маск: американцы дали Трампу мандат на перемены
Американцы дали кандидату в президенты США Дональду Трампу мандат на перемены. Такое заявление сделал бизнесмен Илон Маск, опубликовав пост в социальной сети X (бывший Twitter).
«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — написал он.
Маск добавил, что «будущее будет фантастическим». Пока обработка бюллетеней продолжается. Но разные политики и известные деятели поздравляют Трампа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республиканец идет к «прекрасной победе» на выборах.
Американский политический деятель Роберт Кеннеди — младший уже поздравил Трампа, назвав его победу исторической.
Агентство Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона сообщило, что республиканец стал избранным президентом Соединенных Штатов.