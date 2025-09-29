МИД Италии осадил разводившего панику Зеленского

Приписываемые России беспилотники не угрожают Италии. Министр иностранных дел Антонио Таяни на YouTube-канале призвал власти Украины не тиражировать недостоверную информацию.

«Подчеркну, что я не думаю, что <…> Россия хочет третьей мировой войны. <…> Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — сказал он.

Для того чтобы удостовериться в отсутствии угрозы, Таяни проконсультировался с министром обороны Гвидо Кросетто. Глава МИД Италии заверил, что страна вне опасности. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского не провоцировать панику.

Ранее украинский лидер призвал Европу всерьез отнестись к намекам России, которая проверяет европейскую обороноспособность. По его словам, после Польши беспилотники могут появиться над Италией, Данией, Норвегией, Швецией, Румынией и Прибалтикой.

Неопознанные дроны засекли над Германией и Данией. Колумнист норвежского издания Steigan Арнт Реми Овик предупредил европейцев о провокации с использованием мифа о российской угрозе.