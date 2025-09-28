МВД Германии сообщило о роях неопознанных БПЛА над севером страны

Над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн зафиксировали целый рой беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт. Цитату привел ТАСС.

«Существует угроза, которую можно оценивать как высокую», — сказал он.

В то же время глава МИД ФРГ уточнил, что пока речь идет об абстрактной угрозе, но власти вынуждены отнестись к ситуации с максимальной серьезностью.

По словам Добриндта, за последнее время выросло число случаев выявления неопознанных БПЛА в воздушном пространстве над Германией. Министр пообещал представить план по противодействию подозрительным беспилотникам уже этой осенью.

Немецкая газета Bild сообщила, что власти ФРГ распорядились усилить военное присутствие на восточных границах НАТО. Такие меры приняли после вторжения БПЛА в Польшу.