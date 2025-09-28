Лидеры Евросоюза начали запугивать своих жителей якобы российской угрозой, используя происшествия с беспилотниками в их воздушном пространстве. Таким мнением поделился колумнист норвежского издания Steigan Арнт Реми Овик.

Он отметил, что ни один из этих дронов не обезвредили, ни одного оператора тоже не поймали. Людям вообще не предъявили никаких вещественных доказательств. Но зато использовали эти события, чтобы внушить мысль населению Европы, будто Запад оказался под ударом.

«Это вообще общепризнанная черта провокаций: истинная цель таких инцидентов — не реальная угроза, а нагнетание психологического давления на население», — говорится в публикации.

Овик призвал европейцев задуматься, кто же запускал дроны и кому выгодно, чтобы они в это поверили.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что польские власти отказались от консультаций после падения БПЛА на их территории. Никакого честного разговора и разбирательства, одни лишь обвинения.