МИД Ирана назвал заявления Трампа подтверждением нарушения меморандума

Высказывания президента США Дональда Трампа и других американских чиновников в Иране рассматривают как признание в несоблюдении меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил МИД Исламской Республики в телеграм-канале .

«Агрессивные действия США <…> за последние 48 часов под предлогом реакции на якобы произошедшие инциденты с несколькими судами, нарушившими правила в Ормузском проливе во вторник, являются не только явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, но и грубым нарушением пунктов 1 и 5 Меморандума о прекращении войны», — отметили в ведомстве.

Слова американского президента и других чиновников — это прямое признание несоблюдения Меморандума о прекращении войны, датированного 28 июня, добавили дипломаты.

Ранее Трамп заявлял, что удары США по Ирану — это акт возмездия за атаку на суда в Ормузском проливе и что режим прекращения огня между странами перестал действовать.