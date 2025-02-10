МИД Финляндии вызвал российского посла из-за якобы нарушения воздушных границ

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х.

По данным финского МИД, от российского посла потребовали объяснений по поводу предполагаемого вторжения в воздушное пространство страны.

Информация о якобы нарушении появилась на сайте Минобороны Финляндии 7 февраля.

Посол Павел Кузнецов ранее заявил, что в Финляндии российские дипломаты находятся под давлением. Оскорбления и угрозы минирования стали повседневной частью дипмиссии.

Финская пограничная разведка в понедельник отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива. Его экипаж будет заниматься сбором дополнительной информации после аварии с танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о планах провести собственное расследование ЧП.