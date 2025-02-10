Финский самолет-разведчик направили к границе с Россией после ЧП на танкере Koala

Финляндия проведет собственное расследование ЧП на танкере Koala в Усть-Луге

Финская пограничная разведка отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительной информации после аварии с танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области и проведения собственного расследования. Об этом ведомство сообщило в соцсети X .

В порту Усть-Луга во время запуска двигателя на танкере Koala произошло происшествие, во время которого повредилось машинное отделение. Российские службы уже начали расследование причин аварии.

«Пограничная служба Финляндии усилила меры по ликвидации возможного разлива нефти и собирает дополнительную информацию об инциденте. В этот район направлены наблюдательные самолеты пограничной службы», — сообщили финские пограничники.

Также президент страны Петтери Орпо сообщил о намерении провести собственное расследование ЧП.

«Финские власти проводят собственное расследование ситуации. Финляндия повысила уровень готовности к разливам нефти», — написал финский лидер в соцсети X.