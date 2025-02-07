Посол заявил о психологическом давлении на российских дипломатов в Финляндии

В Финляндии российские дипломаты находятся под давлением. Об этом РИА «Новости» рассказал посол Павел Кузнецов.

По его словам, оскорбления, вандализм, угрозы минирования и конверты с неизвестным порошком стали повседневной частью дипмиссии.

«Условия работы в Финляндии сегодня принципиально иные, чем, скажем, еще несколько лет назад. Определенное психологическое давление на нас, безусловно, пытаются оказать», — добавил Кузнецов.

Посольство сообщает о таких вещах финским правоохранителям и добивается принятия мер по каждому отдельному случаю. Взаимодействие с полицией остается конструктивным. В целом дипломаты давно адаптировались к работе в условиях антироссийской истерии, посольство работает в «бодром деловом режиме», заключил собеседник агентства.

Ранее русского школьника в Финляндии не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию «Олкилуото». Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что финны настолько глубоко впали в русофобию, что сочли ребенка с гражданством России угрозой нацбезопасности.