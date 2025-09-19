МИД Белоруссии вызвал на ковер временного поверенного в делах Польши

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши для беседы об отношениях стран

Временного поверенного в делах Польши 19 сентября вызвали в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства республики.

«В МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь Войцеха Филимоновича. С ним состоялся обстоятельный разговор на тему состояния белорусско-польских отношений», — отметили в пресс-службе.

Также в министерстве пообещали позднее предоставить подробности диалога с Филимоновичем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на планы польской стороны заминировать государственную границу с республикой. Он констатировал, что Запад демонстрирует недружелюбие в адрес Белоруссии и России, переходя к откровенной агрессии.

Неделю назад, 12 сентября, Польша полностью закрыла границу с Белоруссией.