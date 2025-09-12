Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

Польша закрыла граница с Белоруссией. Неизвестно, когда пограны снова откроются, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь». .

«Погранпереход закрыли в 1:15 по минскому времени», — уточнил канал.

Автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска прекратили работу.

Польские власти объявили о закрытии погранпереходов еще днем 11 сентября. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, сообщение между странами приостановили на время военных учений «Запад — 2025». И добавил, что еще одна причина закрытия границ — арест в Белоруссии гражданина Польши, которого заподозрили в шпионаже.

В первых числах сентября в Витебской области задержали 27-летнего поляка Гжегожа Гавела, при котором обнаружили восемь страниц ксерокопий секретного документа о российских-белорусских учениях.