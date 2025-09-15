«Творят такое, что уму непостижимо». Лукашенко возмутился минированием границы поляками

Запад все чаще демонстрирует недружелюбие в адрес Белоруссии и России, переходя к откровенной агрессии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью журналу «Разведчик», передал корреспондент БелТА .

Главу государства спросили о реакции Минска, если Польша и прибалтийские страны начнут действовать после заявлений о намерении заминировать границы.

«Подобные заявления — лицо общей политики Запада в отношении Республики Беларусь. И самое печальное, что политика эта не меняется», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что прошло уже восемьдесят лет с окончания Второй мировой войны, но на Западе союз Белоруссии и России до сих пор считают угрозой.

«Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы „защитные“ меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Республику Беларусь», — заявил президент.

Действия соседей на западных границах вызывают беспокойство и не способствуют стабильности в регионе, отметил Лукашенко. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии внимательно следят за ситуацией на западных границах. В случае прямой угрозы реакция будет мгновенной.

«Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую. Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по-добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо», — предупредил Лукашенко.

Ранее Лукашенко помиловал 52 иностранца. Речь идет об осужденных за участие в террористической, экстремистской и шпионской деятельности, а также за другие преступления на территории Белоруссии. Решение приняли по просьбе президента США и глав других государств, исходя из принципов гуманности, а также в рамках жеста доброй воли.