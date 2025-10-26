Мэру Гюмри Гукасяну предъявили новое обвинение за призыв к союзу с Россией

Новое обвинение предъявили мэру города Гюмри Вардану Гукасяну — за призыв к союзу с Россией. Об этом заявил его адвокат в Facebook*.

«Стало известно, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами, „квалифицировав“ их по статье „Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армении“», — написала правозащитница градоначальника Заруи Постанджян.

По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей, юрист называет произошедшее политическим преследованием.

Постанджян предположила, что новое дело связано с распоряжением премьер-министра Николы Пашиняна об устранении Гукасяна от политики. Несмотря на это, команда защиты мэра, по ее словам, намерена бороться до конца, чтобы восстановить справедливость.

При задержании Гукасяна 20 октября сотрудники антикоррупционного комитета вошли в здание городской администрации и «уложили всех на пол». О его заключении под стражу на два месяца стало известно на следующий день. Такую меру пресечения выбрали для расследования дела о взяточничестве, которым якобы занимался градоначальник.

