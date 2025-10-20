Мэра Гюмри задержали в Армении

Правоохранительные органы Армении задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщило издание ABC Media .

Утром в понедельник антикоррупционный комитет республики проводит оперативные мероприятия в Гюмри. По информации источника, около 60-70 человек вошли в здание городской администрации и «уложили всех на пол».

«Женщины плачут от страха, какой тут беспорядок. Они парализовали работу города», — рассказал об обстановке помощник мэра.

С чем конкретно связано задержание Гукасяна, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Вардана Гукасяна уточнила «Sputnik Армения», что сотрудников муниципалитета в здание мэрии не впускают. Неподалеку стоит автобус для перевозки задержанных.

В Гюмри дислоцирована часть подразделений российских пограничников. Содержание военных финансирует Россией, а армянская сторона предоставляет правовые гарантии и необходимую инфраструктуру.