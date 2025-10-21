Мэра Гюмри Вардана Гукасяна арестовали на два месяца
Антикоррупционный суд постановил заключить под стражу мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. Об этом сообщила адвокат Заруи Постанджян, ее процитировало Sputnik Армения.
«Избранного мэра арестовали. <…> Мы имеем дело с явно заказным уголовным делом, цель которого — создать хаос в Гюмри», — заявила она.
Решение об аресте принял судья Вардгес Саркисян. Помимо этого, он запретил Гукасяну видеться со всеми, кроме семьи. Суд рассматривал ходатайство о мере пресечения всю ночь. Только на рассвете отправился в совещательную комнату.
По словам Постанджян, не было оснований для ареста градоначальника. Также стало известно, что его начали прослушивать с момента вступления в должность.
Еще адвокат обратила внимание на плохое отношение к Гукасяну. Его не кормят уже второй день, хотя он болеет диабетом. Также не позволяют переодеться и не выдали средства гигиены.
Вчера стало известно о задержании Гукасяна. Сотрудники антикоррупционного комитета вошли в здание городской администрации и «уложили всех на пол».