Мэр Нью-Йорка Мамдани потребует у Трампа вывести сотрудников ICE из города

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен потребовать от президента США Дональда Трампа вывода сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) из города после того, как те начали стрелять по машине, в которой сидел пятилетний ребенок. Об этом он заявил в соцсети X.

«Я уже позвонил президенту. Когда мы поговорим, я потребую прекратить все операции ICE по обеспечению иммиграционного законодательства в нашем городе», — сказал Мамдани.

По его словам, работники ICE открыли огонь по мужчине, перед этим окружив его машину. Внутри находился пятилетний ребенок, однако работников службы это не смутило. По предварительным данным, малолетний пассажир не пострадал.

Ранее издание Block Club Chicago сообщило, что неизвестные активисты в Портленде забросали офис Иммиграционной и таможенной полиции США резиновыми фаллоимитаторами.