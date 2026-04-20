Активисты забросали офис иммиграционной полиции США резиновыми пенисами

Офис Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) неизвестные активисты в Портленде забросали десятками резиновых пенисов. Об этом сообщило издание Block Club Chicago , освещавшее акции протеста в разных городах.

Протест произошел 11 апреля 2026 года у входа в здание ведомства в штате Орегон. Дорожка и территория перед офисом оказались буквально усыпаны секс-игрушками разных размеров и цветов.

Мероприятие стало частью общенациональной кампании под названием Операция «Дилдо-Блиц». Аналогичные акции в тот же день прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе и у штаб-квартиры ICE в Вашингтоне.

Участники бросали игрушки на территорию объекта и прикрепляли их к полицейским автомобилям. Целью протестующие назвали привлечение внимания к жестким методам работы ведомства и массовым депортациям.

Организаторы использовали секс-игрушки, пожертвованные закрывшимся магазином в Миннеаполисе. Официальной реакции со стороны ICE на портлендский инцидент пока не поступало.

Ранее американист Егор Торопов отметил изменение характера работы ведомства в течение последних десятилетий. Он подчеркнул, что раньше, осуществляя депортацию нарушителей миграционного режима, оно функционировало вне партийных рамок.