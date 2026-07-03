Медведев заявил, что Финляндия может попасть на карту ядерных целей России

Медведев: решение Финляндии по ядерному оружию поменяло ее статус для России

Решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории повлияет на ее статус для России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х .

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России», — написал он.

Медведев иронично добавил, что у финской стороны теперь есть повод для радости и возможность ощутить себя в полной безопасности.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз не должен любой ценой стремиться к миру между Москвой и Киевом и пытаться играть роль нейтрального посредника. Она подчеркнула, что страны объединения поддерживают Украину.