Медведев заявил, что Финляндия может попасть на карту ядерных целей России

Медведев: решение Финляндии по ядерному оружию поменяло ее статус для России

Фото: РИА «Новости»

Решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории повлияет на ее статус для России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России», — написал он.

Медведев иронично добавил, что у финской стороны теперь есть повод для радости и возможность ощутить себя в полной безопасности.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз не должен любой ценой стремиться к миру между Москвой и Киевом и пытаться играть роль нейтрального посредника. Она подчеркнула, что страны объединения поддерживают Украину.

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