Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за последствий паводков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Медведев направил лидеру Северной Кореи письмо с соболезнованиями. В нем зампред Совбеза отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР.
«Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметили авторы материала.
На республику ранее обрушились сильные проливные дожди. Обильные осадки спровоцировали масштабные наводнения. Пострадали более 4,1 тысячи домов, а также сельхозугодья, дороги и железнодорожные пути.
Из-за паводков из регионов подтопления эвакуировали не менее пяти тысяч человек. Президент Владимир Путин также передал Ким Чен Ыну соболезнования из-за наводнений. Глава Северной Кореи поблагодарил российского лидера за предложение помощи в ликвидации последствий подтоплений.