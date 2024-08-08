Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за последствий паводков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Медведев направил лидеру Северной Кореи письмо с соболезнованиями. В нем зампред Совбеза отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР.

«Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметили авторы материала.

На республику ранее обрушились сильные проливные дожди. Обильные осадки спровоцировали масштабные наводнения. Пострадали более 4,1 тысячи домов, а также сельхозугодья, дороги и железнодорожные пути.

Из-за паводков из регионов подтопления эвакуировали не менее пяти тысяч человек. Президент Владимир Путин также передал Ким Чен Ыну соболезнования из-за наводнений. Глава Северной Кореи поблагодарил российского лидера за предложение помощи в ликвидации последствий подтоплений.

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