Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану», — отметил северокорейский политик.

Ким Чен Ын добавил, если при восстановлении понадобится помощь, то КНДР обратится к «искренним друзьям» — России.

Ранее Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования из-за катастрофических наводнений. Он попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких и добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России.

Проливные дожди обрушились на Северную Корею, что привело к масштабным наводнениям на северо-западе страны. Ущерб получили более 4,1 тысячи домов и значительная часть сельхозугодий, дороги и железнодорожные пути. Из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировали не менее пяти тысяч человек.