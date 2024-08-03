Путин предложил Ким Чен Ыну помощь из-за наводнений в КНДР
Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнений в КНДР
Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования из-за катастрофических наводнений на севере страны. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.
«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики», — подчеркнул Путин.
Глава государства попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких от разгула стихии.
Президент добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России, и выразил уверенность, что обстановку скоро удастся нормализовать.
По данным агентства ЦТАК, наводнение началось 27 июля после рекордного по силе ливня. Ким Чен Ын лично руководил спасательными и эвакуационными работами.
Наводнение вызвало серьезный кризис, пришлось эвакуировать не менее пяти тысяч человек, под воду ушел город Синыйджу.