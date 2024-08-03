Путин предложил Ким Чен Ыну помощь из-за наводнений в КНДР

Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнений в КНДР

KCNA
Фото: KCNA/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования из-за катастрофических наводнений на севере страны. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики», — подчеркнул Путин.

Глава государства попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких от разгула стихии.

Президент добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России, и выразил уверенность, что обстановку скоро удастся нормализовать.

По данным агентства ЦТАК, наводнение началось 27 июля после рекордного по силе ливня. Ким Чен Ын лично руководил спасательными и эвакуационными работами.

Наводнение вызвало серьезный кризис, пришлось эвакуировать не менее пяти тысяч человек, под воду ушел город Синыйджу.

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