Путин предложил Ким Чен Ыну помощь из-за наводнений в КНДР

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики», — подчеркнул Путин.

Глава государства попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких от разгула стихии.

Президент добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России, и выразил уверенность, что обстановку скоро удастся нормализовать.

По данным агентства ЦТАК, наводнение началось 27 июля после рекордного по силе ливня. Ким Чен Ын лично руководил спасательными и эвакуационными работами.

Наводнение вызвало серьезный кризис, пришлось эвакуировать не менее пяти тысяч человек, под воду ушел город Синыйджу.