Лидер КНДР врезался на лодке в дерево во время спасательной операции

Ким Чен Ын врезался на лодке в дерево во время инспекции затопленного региона

Фото: РИА «Новости»

Лидер КНДР Ким Чен Ын врезался в дерево на надувной лодке во время проверки пострадавших от наводнения районов на границе Северной Кореи с Китаем. Об этом сообщила газета Times of India.

«В июле 2024 года редкая инспекция северокорейского лидера Ким Чен Ына пострадавших от наводнения районов в провинции Пхенан-Пукто становится вирусной в социальных сетях. Во время инспекции лодка Кима врезается в затопленное дерево», — написали в публикации.

Северокорейский лидер осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу. Под водой оказался и город Синыйджу. Всего затопило около 4000 домов.

Наводнение вызвало серьезный кризис. Повреждены общественные здания, сооружения, автомобильные и железные дороги. Кроме того, из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировано не менее пяти тысяч человек.

В Китае в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ранее в Южной Корее назвали преемника Ким Чен Ына. По данным разведки, дочь лидера КНДР готовится сменить отца и взять на себя управление государством.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте