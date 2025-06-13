Медведев прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что опасность ядерного конфликта реальна.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ночью 13 июня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац объявил о «превентивном ударе» по Ирану, сообщил RT. Россия осуждает израильские атаки на Иран, считая их неприемлемыми и угрожающими стабильности региона.

Минимум 95 человек в 12 провинциях Ирана пострадали из-за ночной атаки Израиля. Раненых доставили в медицинские центры.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала опасной ситуацию на Ближнем Востоке и призвала Израиль и Иран проявлять сдержанность.