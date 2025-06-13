Почти 100 человек пострадали при ударе Израиля по Ирану

Минимум 95 человек в 12 провинциях Ирана пострадали из-за ночной атаки Израиля. Об этом сообщил представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халиди, чьи слова привело агентство Tasnim .

Раненых доставили в медицинские центры, 26 человек получили помощь на местах происшествий.

«К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции», — сообщил Халиди.

Еще один сотрудник экстренных служб получил ранение в районе Каср-е Ширин, сейчас он проходит лечение.

Атака Израиля на Иран стала угрозой для администрации президента США Дональда Трампа, который ранее обещал стать миротворцем, заявил политолог, американист Малек Дудаков.

МИД России решительно осудил удар Израиля по Ирану и выразил крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, сообщили «Известия».