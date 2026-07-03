Медведев прибыл в Тегеран на похороны аятоллы Али Хаменеи

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по случаю гибели верховного руководителя Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Об этом он сообщил в «Максе» .

Многодневная церемония прощания началась в пятницу в мавзолее Хомейни. В ней участвуют представители порядка ста стран: политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел и общественные деятели.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонию перенесли из-за нестабильной обстановки и необходимости подготовить инфраструктуру.

Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего — Моджтаба. Он пока не появлялся на публике, но его послания к иранскому народу публиковали официальные ресурсы.

О предстоящем визите Медведева в Тегеран ранее сообщал посол Ирана в России Казем Джалали.