Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи

Посол Джалали: Медведев прибудет в Тегеран на прощание с Али Хаменеи

Участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране примет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью агентству ISNA .

По словам дипломата, Медведев отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина. В российскую делегацию также войдут представители МИД России, Русской православной церкви, суннитские муфтии и группа шиитских ученых.

Джалали подчеркнул, что участие политических и религиозных деятелей из России отражает уважение к погибшему лидеру и глубину отношений между двумя странами.

Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате операции США и Израиля. Прощание с Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля.