В Иране начались похороны аятоллы Али Хаменеи

В пятницу в Тегеране началась траурная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Mehr.

Тело погибшего верховного лидера привезли в молитвенный зал мечети Мосалла рано утром в пятницу. Церемония продлится шесть дней и пройдет также в Куме, Неджефе и Мешхеде. Ожидается, что ее посетят до 20 миллионов человек.

Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года. Верховный лидер в иранской системе контролирует ключевые вопросы внешней и внутренней политики, назначение высших должностных лиц и силовой блок.

Аятолла погиб 28 февраля после ударов США и Израиля. О смерти Хаменеи сообщили государственные и близкие к властям СМИ. После этого власти Ирана объявили 40-дневный траур и семь дней выходных.

Участие в прощании с Хаменеи в Тегеране со стороны России примет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.