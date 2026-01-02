Медведев ответил «какому-то парню» из Финляндии после заявления о России

Финляндия уже несет последствия русофобской политики. Об этом в социальной сети X заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией навсегда изменились. Тоже надеюсь на это. Я надеюсь, что Россия не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за гнусную русофобию. На самом деле, уже платит: Стубб говорит, граждане оплачивают счет», — написал он.

Днем ранее президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к финнам вновь отметился русофобскими высказываниями. По его словам, отношения республики с Россией изменились навсегда.

Финская газета Iltalehti по итогам выступления Стубба опубликовала издевательскую статью о его внешнем виде. Особо они выделили мятый и кривой галстук президента страны.