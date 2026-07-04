Медведев назвал все санкции против России незаконными

Медведев: незаконные санкции против России ввели вопреки Уставу ООН

Фото: РИА «Новости»

Все действующие против России ограничительные меры незаконны, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Медведев напомнил, что санкции против каких-либо стран должны быть предусмотрены Уставом ООН или иными международными договорами. В случае с Россией ничего подобного нет.

«Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения», — подчеркнул зампред Совбеза, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.

Ранее Медведев прилетел в Тегеран на похороны аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля. В иранской столице зампред Совбеза провел встречу с президентом республики Масудом Пезешкианом.

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