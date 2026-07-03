Медведев встретился в Тегеране с президентом Ирана Пезешкианом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в Иран провел встречу с президентом республики Масудом Пезешкианом. Кадры общения он опубликовал в телеграм-канале .

«От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью верховного руководителя Исламской Республики Иран великого аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — написал Медведев.

Зампред Совбеза прибыл в Иран как представитель России для участия в церемонии прощания с Хаменеи. Траурные мероприятия начались 3 июля и продлятся неделю. По предварительным подсчетам, участие в них примут до 20 миллионов человек.