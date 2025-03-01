У свободного мира уже есть лидер — это президент России Владимир Путин. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Таким образом он ответил на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что свободному миру нужен новый лидер.

«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — объяснил Медведев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США и провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Во время диалога в Овальном кабинете между ними началась перепалка. Позже Трамп предложил американцам посмотреть запись с разговором и отметил, что украинский президент не готов к дипломатическому урегулированию конфликта.

После скандала Зеленский созвонился с лидерами европейских стран. Он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте, главой Евросовета Антониу Коштой и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.