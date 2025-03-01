Полагаю, те, кто вчера решил пораньше лечь спать, с утра удивились обилию сообщений в лентах новостей и Telegram-каналах, появившихся поздно вечером. Те же, кто долго не ложился, в курсе того, что случилось в Овальном кабинете Белого дома. Потому пересказывать сам сюжет происходившего я не буду. Лучше подумаем над тем, что это было, а главное, кому это было нужно?

Версий всего три, при этом первые две схожи и различаются лишь точкой зрения — украинской или американской — различной степени конспирологичности. Третья же кристально ясна и однозначна.

Версия № 1: сознательный срыв переговоров. Украинский вариант Думаю, в том, что Зеленский не хочет завершения конфликта, ставшего источником его «легитимности» и гарантирующего ему продолжение пребывания в мягком кресле на Банковой, убеждать никого не нужно. Не хотят этого и его непосредственные кураторы из Лондона, а также их многочисленные единомышленники из Брюсселя, Берлина, Парижа и прочих европейских столиц.

Хорошо известен и тот факт, что в Вашингтон Зеленский летел через Ирландию, где у него была встреча британцами. На этой встрече они вполне могли обговорить предстоящие переговоры и придумать схему, как превратить их в клоунаду. Все это ради того, чтобы сорвать инициированный Трампом мирный процесс. Но они не могли не понимать, что реакция Белого дома на подобное поведение Зеленского будет резко негативной и поставит под угрозу продолжение американской военной помощи ВСУ. Вопреки различным заверениям США она все еще продолжается.

Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но всего этого можно было бы добиться и не выезжая из Киева. Зеленский вполне мог продолжать устную пикировку с Трампом, посиживая дома. Устраивать ради этого шоу и так позориться на весь свет было не обязательно, да и вообще не нужно. Эта мысль приводит лично меня к выводу, что украинская версия скандала несостоятельна.

Версия № 2: американский сценарий Теперь американский вариант той же версии. А что, если Трамп и его второй номер Джей Ди Вэнс изначально планировали устроить украинскому узурпатору публичную выволочку? Вывести из себя, показать всему миру и прежде всего американскому избирателю, с каким неадекватом им приходится иметь дело? Чтобы в итоге не просто сорвать подписание соглашения по украинским минералам, которое в согласованном на сегодня виде вообще ни о чем, но и найти (читай — создать) железобетонный повод вообще вытащить США из украинского конфликта? Фигурально выражаясь, умыть руки и заявить: «Мы хотели мира, но вы же видите, они не хотят, так пусть теперь разбираются без нашего участия».

Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В пользу вероятности такого сценария говорят и нарочито атакующий тон высказываний Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского, и, что куда важнее, комментарии и официальные заявления, последовавшие уже после того, как, по меткому выражению всей европейской прессы, Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома. CBS News: «Власти США думали, что переговоры об урегулировании будет гораздо тяжелее вести с Путиным, но теперь видят в Зеленском большие трудности».

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США: «Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок военной помощи Украине после событий в Овальном кабинете». Илон Маск: «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа». Сенатор США Линдси Грэм: «Не знаю, как Зеленский сможет восстановить свой разрушенный имидж. Украинцам следует найти более подготовленного президента».

Фото: www.globallookpress.com

Конгрессмен Томас Мэсси (Кентукки): «Это может стать концом президентства Зеленского». И наконец, сегодняшнее от Трампа: «Мы не собираемся ввязываться в 10-летнюю войну. У меня сложилось впечатление, что если мы подпишем соглашение [с Украиной], то Зеленский будет искать то, чего я не ищу, будет стремиться продолжать воевать, воевать, воевать. У Зеленского очень слабые козыри. Путин хочет положить этому конец, а Зеленский хочет втянуть нас в это и продолжать воевать». Что ж, такая версия имеет куда больше оснований, чем первая. О желании Трампа найти повод выйти из украинского конфликта говорили давно. Да я и сам писал об этом неоднократно. А тон, с которым Вэнс набросился на Зеленского, не оставляет сомнений: вице-президент США хочет спровоцировать скандал. И вряд ли это было его спонтанным желанием.

Фото: IMAGO/Jim LoScalzo / Pool via CN / www.globallookpress.com

Вот только все это не сработало бы, будь криворожский гопник чуть-чуть поумнее, не таким заносчивым, не таким самовлюбленным, не таким почему-то уверенным, что мир у его ног. Но он такой, потому иначе и быть не могло. В этом суть третьей и, как по мне, основной версии произошедшего.

Версия № 3: Зеленский — неадекват, утративший связь с реальностью

Вот как прокомментировал произошедшее в Вашингтоне бывший заместитель министра иностранных дел Индии Канвал Сибал: «Беспрецедентно. Шокирует. Эта публичная словесная перепалка, эта тирада в Белом доме приехавшего с визитом президента драматична. Зеленский спровоцировал ее, споря, вместо того чтобы тактично направить обмен мнениями в более позитивное русло. Его так возвели на пьедестал, что у него развилось непомерное чувство права. Он читал лекции европейским лидерам и избежал наказания. С Трампом и Вэнсом это не сработало».

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Помнится, у Сталина была статья «Головокружение от успехов», которую он посвятил вопросам колхозного движения в марте 1930 года. Статья, кстати, вышла 2 марта, так что завтра годовщина. Суть публикации пересказывать не буду, воспользуюсь лишь аллюзией, которую навевает ее название в ситуации с поведением украинского комика на протяжении последних трех лет. Правда, успехи Зеленского невелики, если оценивать их с точки зрения пользы, принесенной Украине. А вот что касается личных достижений, то третьеразрядный кавээнщик из Кривого Рога и мечтать не мог о таком внимании со стороны крупнейших мировых лидеров. О том, что к нему на поклон будут приезжать звезды Голливуда и музыканты с мировым именем и он будет окружен обожанием и почитанием со стороны людей, еще лет 10 тому назад казавшихся ему небожителями.

Тут у кого угодно крыша поедет. Так что, грубо говоря, Зеленский — просто идиот!

Резюмируя вчерашний скандал, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что «свободному миру нужен новый лидер», имея в виду, конечно, Дональда Трампа, не оправдавшего ожидания европейских союзников.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Вот только ни Трамп, ни даже Байден этим самым лидером глобалистов никогда не были. На протяжении последних лет им был именно Зеленский. Не просто лидером — знаменем, которое они с большим удовольствием и воодушевлением поднимали над головой. Вчера это знамя оказалось разорвано в клочья и попрано в Овальном кабинете Белого дома. Видимо, европейским «ястребам» и правда придется искать нового кумира.