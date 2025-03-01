Конспирология идиотизма. Зеленский в Белом доме — что это было?
Полагаю, те, кто вчера решил пораньше лечь спать, с утра удивились обилию сообщений в лентах новостей и Telegram-каналах, появившихся поздно вечером. Те же, кто долго не ложился, в курсе того, что случилось в Овальном кабинете Белого дома. Потому пересказывать сам сюжет происходившего я не буду. Лучше подумаем над тем, что это было, а главное, кому это было нужно?
Версий всего три, при этом первые две схожи и различаются лишь точкой зрения — украинской или американской — различной степени конспирологичности. Третья же кристально ясна и однозначна.
Версия № 1: сознательный срыв переговоров. Украинский вариант
Думаю, в том, что Зеленский не хочет завершения конфликта, ставшего источником его «легитимности» и гарантирующего ему продолжение пребывания в мягком кресле на Банковой, убеждать никого не нужно.
Не хотят этого и его непосредственные кураторы из Лондона, а также их многочисленные единомышленники из Брюсселя, Берлина, Парижа и прочих европейских столиц.
Хорошо известен и тот факт, что в Вашингтон Зеленский летел через Ирландию, где у него была встреча британцами. На этой встрече они вполне могли обговорить предстоящие переговоры и придумать схему, как превратить их в клоунаду. Все это ради того, чтобы сорвать инициированный Трампом мирный процесс.
Но они не могли не понимать, что реакция Белого дома на подобное поведение Зеленского будет резко негативной и поставит под угрозу продолжение американской военной помощи ВСУ. Вопреки различным заверениям США она все еще продолжается.
Но всего этого можно было бы добиться и не выезжая из Киева. Зеленский вполне мог продолжать устную пикировку с Трампом, посиживая дома.
Устраивать ради этого шоу и так позориться на весь свет было не обязательно, да и вообще не нужно. Эта мысль приводит лично меня к выводу, что украинская версия скандала несостоятельна.
Версия № 2: американский сценарий
Теперь американский вариант той же версии. А что, если Трамп и его второй номер Джей Ди Вэнс изначально планировали устроить украинскому узурпатору публичную выволочку? Вывести из себя, показать всему миру и прежде всего американскому избирателю, с каким неадекватом им приходится иметь дело? Чтобы в итоге не просто сорвать подписание соглашения по украинским минералам, которое в согласованном на сегодня виде вообще ни о чем, но и найти (читай — создать) железобетонный повод вообще вытащить США из украинского конфликта?
Фигурально выражаясь, умыть руки и заявить: «Мы хотели мира, но вы же видите, они не хотят, так пусть теперь разбираются без нашего участия».
В пользу вероятности такого сценария говорят и нарочито атакующий тон высказываний Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского, и, что куда важнее, комментарии и официальные заявления, последовавшие уже после того, как, по меткому выражению всей европейской прессы, Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома.
CBS News: «Власти США думали, что переговоры об урегулировании будет гораздо тяжелее вести с Путиным, но теперь видят в Зеленском большие трудности».
The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США: «Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок военной помощи Украине после событий в Овальном кабинете».
Илон Маск: «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа».
Сенатор США Линдси Грэм: «Не знаю, как Зеленский сможет восстановить свой разрушенный имидж. Украинцам следует найти более подготовленного президента».
Конгрессмен Томас Мэсси (Кентукки): «Это может стать концом президентства Зеленского».
И наконец, сегодняшнее от Трампа:
«Мы не собираемся ввязываться в 10-летнюю войну. У меня сложилось впечатление, что если мы подпишем соглашение [с Украиной], то Зеленский будет искать то, чего я не ищу, будет стремиться продолжать воевать, воевать, воевать. У Зеленского очень слабые козыри. Путин хочет положить этому конец, а Зеленский хочет втянуть нас в это и продолжать воевать».
Что ж, такая версия имеет куда больше оснований, чем первая. О желании Трампа найти повод выйти из украинского конфликта говорили давно. Да я и сам писал об этом неоднократно.
А тон, с которым Вэнс набросился на Зеленского, не оставляет сомнений: вице-президент США хочет спровоцировать скандал. И вряд ли это было его спонтанным желанием.
Вот только все это не сработало бы, будь криворожский гопник чуть-чуть поумнее, не таким заносчивым, не таким самовлюбленным, не таким почему-то уверенным, что мир у его ног. Но он такой, потому иначе и быть не могло.
В этом суть третьей и, как по мне, основной версии произошедшего.
Версия № 3: Зеленский — неадекват, утративший связь с реальностью
Вот как прокомментировал произошедшее в Вашингтоне бывший заместитель министра иностранных дел Индии Канвал Сибал:
«Беспрецедентно. Шокирует. Эта публичная словесная перепалка, эта тирада в Белом доме приехавшего с визитом президента драматична. Зеленский спровоцировал ее, споря, вместо того чтобы тактично направить обмен мнениями в более позитивное русло. Его так возвели на пьедестал, что у него развилось непомерное чувство права. Он читал лекции европейским лидерам и избежал наказания. С Трампом и Вэнсом это не сработало».
Помнится, у Сталина была статья «Головокружение от успехов», которую он посвятил вопросам колхозного движения в марте 1930 года. Статья, кстати, вышла 2 марта, так что завтра годовщина.
Суть публикации пересказывать не буду, воспользуюсь лишь аллюзией, которую навевает ее название в ситуации с поведением украинского комика на протяжении последних трех лет.
Правда, успехи Зеленского невелики, если оценивать их с точки зрения пользы, принесенной Украине. А вот что касается личных достижений, то третьеразрядный кавээнщик из Кривого Рога и мечтать не мог о таком внимании со стороны крупнейших мировых лидеров. О том, что к нему на поклон будут приезжать звезды Голливуда и музыканты с мировым именем и он будет окружен обожанием и почитанием со стороны людей, еще лет 10 тому назад казавшихся ему небожителями.
Тут у кого угодно крыша поедет. Так что, грубо говоря, Зеленский — просто идиот!
Резюмируя вчерашний скандал, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что «свободному миру нужен новый лидер», имея в виду, конечно, Дональда Трампа, не оправдавшего ожидания европейских союзников.
Вот только ни Трамп, ни даже Байден этим самым лидером глобалистов никогда не были. На протяжении последних лет им был именно Зеленский. Не просто лидером — знаменем, которое они с большим удовольствием и воодушевлением поднимали над головой.
Вчера это знамя оказалось разорвано в клочья и попрано в Овальном кабинете Белого дома. Видимо, европейским «ястребам» и правда придется искать нового кумира.