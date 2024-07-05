Евросоюзу и США необходимо продолжение войны. Об этом свидетельствует их истерическая реакция на визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию, отметил в социальной сети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, еще раз подчеркивает, что ЕС и его хозяевам из США нужна война, а не мир», — подчеркнул политик.

С критикой приехавшего в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ранее выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он заявил, что своими действиями глава венгерского правительства подорвал единство стратегии ЕС по конфликту на Украине, которая заключается в поддержке и требовании вывода российских войск.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Орбан отправился в Россию исключительно как председатель правительства своей страны и не отвечает за внешнюю политику Европейского Совета.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву в пятницу, 6 июня, для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что главной темой встречи стал украинский кризис и пути для его решения. Он добавил, что Орбан не передал главе государства никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.