Шольц осудил Орбана за визит в Москву
Шольц осудил Орбана, приехавшего в Москву на встречу с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил премьера Венгрии Виктора Орбана, приехавшего в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
«Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель», — заявил Шольц.
Он вновь пообещал, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии.
Ранее представитель Еврокомиссии обвинил Орбана в подрыве единства ЕС. По его словам, визит венгерского премьера в Москву не соответствует стратегии союза.
Орбан и сам подчеркивал, что не вправе говорить от лица всего Евросоюза. Но, по его мнению, Венгрия сможет подтолкнуть страны к дипломатическому решению конфликта на Украине.