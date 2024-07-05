Шольц осудил Орбана за визит в Москву

Шольц осудил Орбана, приехавшего в Москву на встречу с Путиным

Michael Kappeler
Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил премьера Венгрии Виктора Орбана, приехавшего в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель», — заявил Шольц.

Он вновь пообещал, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии.

Ранее представитель Еврокомиссии обвинил Орбана в подрыве единства ЕС. По его словам, визит венгерского премьера в Москву не соответствует стратегии союза.

Орбан и сам подчеркивал, что не вправе говорить от лица всего Евросоюза. Но, по его мнению, Венгрия сможет подтолкнуть страны к дипломатическому решению конфликта на Украине.

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