Медсестра откровенно станцевала перед постояльцами, чтобы они приняли лекарства

В КНР медсестра танцевала перед постояльцами, чтобы они пили лекарства

В Китае администрация дома престарелых оказалась в центре скандала, когда в Сети разошлись кадры с сотрудницей, исполняющий сексуальный танец перед пожилыми людьми. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

В китайской провинции Хэнань старшая медсестра исполнила провокационный танец перед постояльцами, чтобы побудить их принимать лекарства.

На кадрах было видно видно, как женщина в черной мини-юбке и гольфах энергично танцевала, двигая бедрами, перед пожилым мужчиной. После этого к нему подошел другой сотрудник и дал лекарство.

Ролик опубликовали в соцсети в аккаунте дома престарелых 24 сентября. Администрация учреждения позиционирует его как «радостный дом престарелых», которым управляет директор, желающий сделать жизнь пожилых людей счастливой.

Позже руководитель учреждения заявил возмущенным пользователям, что женщина не является профессиональной танцовщицей. Она ухаживает за постояльцами. Но на фоне растущей критики администрации пришлось удалить более 100 видеороликов, связанных с этой темой.

Этой весной в Киеве работники Пенсионного фонда устроили публичный стриптиз в окне, станцевав на столах в неглиже.