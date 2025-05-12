Работники Пенсионного фонда в Киеве устроили публичный стриптиз в окне

Видео стриптиза в помещении Пенсионного фонда Украины разлетелось по столичным пабликам. На это обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как работницы фонда или приглашенные девушки танцуют на столах в неглиже. Видео снимали снаружи здания, в окне видны две женщины, одна из которых в нижнем белье, вторая браво танцует.

Тем временем Украина готовится покорить космос. Лидер ультраправой организации Евгений Карась заявил, что украинские специалисты направляются на Марс, чтобы его колонизировать. Политик назвал себя к этому причастным.

Ранее Карась делал не менее эпатажные заявления. В декабре он сказал, что ядерная война выгодна Украине. Якобы после применения Россией ядерного оружия она может потерять своих главных союзников, в то же время Европа и США смогут усилить поддержку Украины.