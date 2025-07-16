Матерей пустили к задержанным в Баку россиянам

Сестра задержанного в Баку: у брата жалоб на содержание нет

Матери задержанных россиян находятся сейчас в Баку. Они организовали для них несколько передач с необходимыми вещами, рассказала 360.ru сестра одного из задержанных Анастасия Безуглая.

«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — отметила она.

Девушка также сообщила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева помогла в организации свидания задержанных россиян с матерями.

По словам Анастасии, ее брат Илья, который работал программистом, сохраняет позитивный настрой. Он рассказал, что им всего хватает и жалоб ни на что нет.

О задержании Безуглого стало известно 1 июля. Азербайджанские правоохранители предъявили ему обвинения в торговле наркотиками и киберпреступлениях. Однако никаких оснований для этого не было.

Сабаильский районный суд Азербайджана в общей сложности отправил под арест на четыре месяца восемь россиян. Некоторые из них приехали в Баку недавно.