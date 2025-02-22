Маск заявил, что актера Зеленского уволили с роли президента Украины
Маск: Зеленского уволили с его актерской работы
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что бывший актер и президент Украины Владимир Зеленский перестал исполнять роль президента страны. Об этом он заявил в соцсети X.
«Зеленский уже уволен с его текущей актерской работы», — написал иронично предприниматель.
Перед этим Маск заявил, что украинское правительство зашло уже слишком далеко, чтобы поддерживать его и дальше. Поэтому поддержка конфликта на Украине равносильна отсутствию мозгов.
Ранее американский бизнесмен посоветовал президенту Зеленскому провести выборы в стране, если он хочет, чтобы его перестали считать диктатором.
Такое заявление он сделал в поддержку президента США Дональда Трампа, который раскритиковал украинского лидера за то, что он не проводит выборы на Украине и лишь получает выгоду от конфликта, и в итоге назвал его диктатором.