Маск заявил, что поддержка конфликта на Украине равносильна отсутствию мозгов

Маск: те, кто поддерживает конфликт на Украине, лишены сострадания и мозгов

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло уже слишком далеко, чтобы поддерживать его и дальше. Такое заявление он сделал в соцсети X в ответ на комментарий с вопросом почему миллиардер перестал поддерживать режим Зеленского.

«Сейчас уже украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечная смерть в окопах — это неправильно. А у того, кто продолжает это продавливать, просто нет не только сострадания, но и мозгов», — написал предприниматель.

Ранее Маск заявил: для того, чтобы президент Украины Владимира Зеленского перестали считать диктатором, ему просто необходимо провести выборы в стране.

Таким образом он поддержал президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «диктатором без выборов». По мнению американского лидера, поддержка президента на Украине очень низкая, а Зеленский умел только играть на слабостях прежнего главы США Джо Байдена.