Маск согласился с позицией Трампа по Зеленскому

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с критикой Владимира Зеленского, с которой на последнего обрушился Дональд Трамп. Об этом руководитель Департамента государственной эффективности написал в соцсети X .

«Точно», — указал он в комментарии к посту вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции сообщила, что Трампа разочаровала политика Зеленского и его терпение на исходе. Она добавила, что Украина движется в неправильную сторону и не хочет садиться за стол переговоров.

Накануне президент США резко выразился о Зеленском в своей соцсети Truth Social. Он написал, что главе киевского режима нужно как можно быстрее заключать мир, в противном случае в ближайшие три года тот рискует потерять всю страну.