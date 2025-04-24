Маск согласился с позицией Трампа по Зеленскому

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с критикой Владимира Зеленского, с которой на последнего обрушился Дональд Трамп. Об этом руководитель Департамента государственной эффективности написал в соцсети X.
«Точно», — указал он в комментарии к посту вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции сообщила, что Трампа разочаровала политика Зеленского и его терпение на исходе. Она добавила, что Украина движется в неправильную сторону и не хочет садиться за стол переговоров.
Накануне президент США резко выразился о Зеленском в своей соцсети Truth Social. Он написал, что главе киевского режима нужно как можно быстрее заключать мир, в противном случае в ближайшие три года тот рискует потерять всю страну.
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