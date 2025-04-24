В Белом доме заявили о разочаровании Трампа в Зеленском

Президента США Дональда Трампа разочаровала политика украинского лидера Владимира Зеленского и его терпение иссякает. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщило РИА «Новости» .

«Президент разочарован, его терпение иссякает. <…> Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны конфликта были к этому готовы», — сказала она журналистам.

По ее словам, глава киевского режима движется в неверном направлении. Трамп не требует от Киева признать Крым частью России, но ему нужно, что Украина села за стол переговоров. Конфликт уже затянулся.

Левитт добавила, что переговорный процесс должен проходить за закрытыми дверями и не выноситься на публику.

Кроме того, в Белом доме напомнили, что Трамп со своей командой потратили много времени и сил на урегулирование украинского конфликта. На эти цели также были выделены деньги американских налогоплательщиков.

До этого Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что не признает Крым российским. Это возмутило Трампа, отметившего, что украинский лидер вредит мирным переговорам с Москвой.

Ранее в США сообщили о срыве переговоров по Украине в Лондоне из-за подготовленного Киевом документа, касающегося обсуждения территориальных вопросов.