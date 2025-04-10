Сегодня 13:17 Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / www.globallookpress.com
Американский предприниматель Илон Маск стал богаче еще на 36 миллиардов долларов после решения президента США Дональда Трампа отложить повышение импортных пошлин. Об этом сообщило агентство
Bloomberg.
Капитал бизнесмена вырос после увеличения стоимости акций его компании Tesla на 23%. Решение лидера Соединенных Штатов также принесло выгоду главе корпорации Meta Марку Цукербергу, состояние которого возросло на 26 миллиардов, и руководителю Nvidia Дженсену Хуангу — стал богаче на 15,5 миллиардов долларов.
Трамп постановил отложить
введение ответных пошлин на 90 дней. По словам президента, таким образом он продемонстрировал свою гибкость в сложных вопросах.
Ранее стало известно, что Маск лично обратился к Трампу
с просьбой пересмотреть тарифную политику. Он назвал советника президента по торговле Питера Наварро идиотом.
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