Маск лично попросил Трампа пересмотреть новые пошлины

«Когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он <…> лично обратился к Трампу», — заявили журналисты.

Однако президент не прислушался к миллиардеру. Он пригрозил Китаю, что добавит еще 50% пошлин к уже объявленным, если КНР не откажется принимать ответные меры.

Ранее в китайском Министерстве коммерции заявили, что примут контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых американских пошлин. Ведомство не согласилось с утверждением представителей США о том, что Америка страдала от сложившейся ситуации в мировой торговле.