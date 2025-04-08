Маск лично попросил Трампа пересмотреть новые пошлины
WP: Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил американского лидера Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт. Об этом сообщили источники газеты Washington Post.
«Когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он <…> лично обратился к Трампу», — заявили журналисты.
Однако президент не прислушался к миллиардеру. Он пригрозил Китаю, что добавит еще 50% пошлин к уже объявленным, если КНР не откажется принимать ответные меры.
Ранее в китайском Министерстве коммерции заявили, что примут контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых американских пошлин. Ведомство не согласилось с утверждением представителей США о том, что Америка страдала от сложившейся ситуации в мировой торговле.