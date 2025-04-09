Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка действия ответных пошлин на 90 дней для ряда стран есть ничто иное, как проявление им гибкости в этом вопросе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нужно демонстрировать гибкость. Я мог сказать: „Я пойду через эту стену, несмотря ни на что, и не суметь пройти“. Иногда надо пройти под стеной, над стеной или вокруг нее», — сказал американский лидер.

Так Трамп ответил на вопрос о том, как можно доверять его заявлениям. Ведь в понедельник, 7 апреля, он отрицал планы по мораторию на пошлины, а спустя два дня объявил о временном снижении тарифов.

Глава Белого дома заявил, что «вопрос не в этом». Он добавил, что Вашингтон может заключить торговые соглашения со всеми странами на справедливых для условиях, в том числе с Евросоюзом и Китаем.

До этого Трамп сообщил, что 90-дневная пауза на все ответные пошлины затронет более чем 75 стран. В этот период будет действовать взаимный тариф в размере 10%.