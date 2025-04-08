Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск ответил на заявление советника президента США по торговле Питера Наварро о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Пост бизнесмен разместил на странице в соцсети X.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — написал Маск.

Реакцию основателя Tesla вызвала публикация с видео, где Наварро назвал главу DOGE сборщиком электромобилей, а не производителем. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закупают в Японии и КНР, а электронику — на Тайване.

Также Наварро подчеркнул, что США должны наладить производство комплектующих для автомобилей на своей территории.

По данным газеты The Washington Post, Илон Маск лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины на импорт.