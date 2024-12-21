Маск предупредил о полном исчезновении Германии

Демографический кризис погубит Европу. Американский бизнесмен Илон Маск заявил об этом в соцсети X .

«Германия и Европа в глубокой беде из-за сверхнизкого уровня рождаемости. Им грозит полное исчезновение», — предупредил он.

Этими словами Маск прокомментировал заявление бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца о том, что НАТО намерен до последнего препятствовать политическим переменам в Германии.

Бизнесмен также заступился за правых. Он заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» спасет ФРГ.

Маск регулярно выступает с заявлениями о катастрофическом снижении рождаемости во всем мире. У самого бизнесмена 11 детей, в том числе от певицы Граймс и сотрудницы его компании Neuralink Шивон Зилис. Пресса также приписывала ему роман с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но она заявила лишь о дружбе с американцем.