Премьер Италии призналась в дружеских отношениях с Маском

Политиков в Италии возмутила дружба премьер-министра Джорджи Мелони с американским бизнесменом Илоном Маском. Однако политик заявила, что их отношения не вызовут конфликта интересов, сообщила газета The Independent .

Слишком теплые отношения Мелони и Маска заинтересовали участников традиционной парламентской дискуссии перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. Однако премьер отстояла свое право на дружбу с американцем.

«Я могу быть другом Илона Маска и в то же время главой первого итальянского правительства, принявшего новый закон, регулирующий частную деятельность в космосе», — ответила она на претензии в предвзятости.

Мелони заявила, что поддерживает хорошие отношения со многими людьми. Она сказала, что не должна следовать чьим-то приказам.

В сентябре 2023 года в соцсетях завирусилась фотография с официального мероприятия в Нью-Йорке, на котором Маск и Мелони очень тепло смотрели друг на друга. После этого общественность стала пристально следить за их контактами. Позднее Маск раскритиковал решение суда, которое не позволило Мелони проверять спасенных в море мигрантов, а правительство Италии одобрило структуру для работы иностранных космических компаний.

В США Маск стал соратником республиканца Дональда Трампа, победившего на президентских выборах. Он, как и Мелони, придерживается правых взглядов.